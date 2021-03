Ermittlungen eingeleitet : Zollfahnder finden riesiges Waffenarsenal bei Jäger

Auf der Suche nach einem illegal eingeführten Sturmgewehr haben Zollfahnder bei einem Rentner ein riesiges Waffenarsenal entdeckt - versteckt in einem geheimen Raum.

Ellwangen | Zollfahnder haben bei einem Jäger in Baden-Württemberg ein riesiges Waffenarsenal entdeckt. Im Haus des 69 Jahre alten Rentners seien 270 Zivil- und Kriegswaffen in einem Geheimraum gefunden worden, teilten Zoll und Staatsanwaltschaft in Ellwangen mit. Gegen den Mann werde nun wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, ...

