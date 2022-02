Panorama : Zoe Wees: „Ich spreche Englisch, wenn ich mich wohlfühle“

Sängerin Zoe Wees spricht lieber Englisch als Deutsch. „Ich spreche Deutsch, wenn ich muss, und Englisch, wenn ich mich wohlfühle“, sagte die 19-Jährige dem Magazin „DB Mobil“ (Montag). Dies treffe in den sozialen Medien auf Unverständnis. „Auf Tiktok werde ich richtig gehated deshalb.“

In ihren Songs verarbeitet Wees auch Erlebnisse aus ihrer Kindheit in Hamburg. Einer ihrer Texte behandele den Umgang mit der Rolando-Epilepsie, die bei ihr in der Kindheit ausbrach und bis zur Jugend anhielt. In einem anderen Song singt sie über das Verhältnis zu ihrem Vater, den sie erst als Jugendliche getroffen habe. „Wir haben uns zwei Tage richti...

