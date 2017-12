Tag des Kartenspiels : Wizard, Phase 10 und Co.: Unsere Spiele-Tipps für Silvester

Jeder Spieler muss die Anzahl seiner Stiche voraussagen, die er im Laufe des Spiels erhalten wird. Nur wenn die Anzahl der vorhergesagten Stiche eingehalten wird, gibt es für den Spieler Punkte. Es ist also nicht immer Ziel, möglichst viele Stiche zu gewinnen. In der ersten Runde erhalten die Spieler nur eine einzige Karte, in der nächsten Runde zwei Karten und so weiter, bis in der letzten Spielrunde alle Karten im Spiel sind.

Wer seine Stiche am genauesten vorhersagt, erhält die meisten Punkte. Die erzielten Punkte werden auf dem „Block der Wahrheit“ notiert und dieser gibt auch Aufschluss darüber, wer am Ende zum besten Magier gekürt wird.

Es gibt vier Spielfarben und die Zahlen Eins bis 13. Die Farbe muss bedient werden, die höchste Spielkarte gewinnt den Stich. Jede Runde gibt es eine Trumpf-Farbe, die gelegt werden darf, wenn die geforderte Farbe nicht bedient werden kann. Sie gewinnt den Stich. Beispiel: Die Runde startet mit einer roten Sieben. Blau ist Trumpf. Die rote Sieben wird von einer roten Zwölf gestochen. Doch als nächstes wird eine blaue Sechs gelegt. Nun gehört der Stich der blauen Sechs. Doch auf die blaue Sechs legt jemand eine blaue Zehn. Der Stich geht an die blaue Zehn.

Extrakarten:

Zauberer: der Zauberer ist die höchste Spielkarte und kann jeder Zeit gelegt werden – auch wenn die geforderte Farbe bedient werden könnte. Er gewinnt den Stich. Wird der Zauberer als erste Karte gespielt, können die Mitspieler alles legen was sie wollen: Der Stich geht in jedem Fall an den ersten Zauberer.

Narr: Der Narr kann ebenfalls jederzeit gespielt werden, auch wenn die Farbe bedient werden könnte. Er hat keine Wertung und gilt als durchsichitg.