Comeback als Sänger : Will Smith singt offiziellen WM-Song

Der amerikanische Schauspieler und Sänger singt den Song zusammen mit Reggaeton-Star Nicky Jam und der Popsängerin Era Istrefi.

von Tobias Bosse

23. Mai 2018, 14:05 Uhr

Hamburg | In den vergangenen Jahren konnte man Will Smith zwar eher auf der Leinwand im Kino bestaunen, seine musikalischen Wurzeln hat der "Fresh Prince" aber offensichtlich auch nicht vergessen. Denn gemeinsam mit Reggaeton-Star Nicky Jam und der kosovarischen Popsängerin Era Istrefi wird er den offiziellen Song für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland singen, wie Billboard berichtet.

Der von Diplo (bekannt vom Musikprojekt Major Lazor) produzierte Song soll dem Vernehmen nach am Freitag offiziell vorgestellt werden. Für den sportverrückten Will Smith bedeutet dies nach 13 Jahren die Rückkehr auf die Musikbühne – sein letzten Album erschien im Jahr 2005.

Einen schlechten Zeitpunkt hat er sich dazu nicht ausgesucht. WM-Songs sind aufgrund der großen Reichweite meistens sehr erfolgreich. Zuletzt durften Pit Bull und Jennifer Lopez mit dem Song "We Are One" davon profitieren und vier Jahre davor war es Shakira mit "Waka Waka".