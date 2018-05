Bauer sucht Frau 2018 : Wieso fehlten die Bauern Hendrik, Claus und Stephan?

Mit der Vorstellung der Kandidaten hat RTL das "Bauer sucht Frau"-Jahr 2018 eingeläutet. Drei Bauern aus Niedersachsen, Nordfriesland und Schwaben fehlten - wieso?

von Daniel Benedict

22. Mai 2018, 11:36 Uhr

16 Singles will Inka Bause in der 14. Staffel von "Bauer sucht Frau" unter die Haube bringen. Am Pfingstmontag hat RTL die Kandidaten in einer Sonderausgabe vorgestellt - aber drei der Bauern fehlten: der Nordfriese Hendrik, der Niedersachse Claus und Stephan aus Schwaben tauchten nicht auf.

Claus, Hendrik und Stephan: Bewerbungsprofil auf rtl.de

"Noch mehr Bauern finden Sie im Internet unter rtl.de." Mit diesem Hinweis hatte Inka Bause am Ende von "Bauer sucht Frau" darauf hingewiesen, dass die aktuelle Sendung Lücken hatte. Zumindest im Fall von Hendrik fiel es auf: Der 32-jährige Nordfriese war nämlich schon in den Vorankündigungen thematisiert worden. Mit der Sendung wurde auf rtl.de nun nicht nur Hendriks Profil freigeschaltet; auch das des niedersächsischen Schweine- und Pferdezüchters Claus (47) und des schwäbischen Bullenmastbetreibers Stephan (40) sind jetzt verfügbar. Gedreht hatte RTL auch bei diesen drei Kandidaten: Wer ihre Vorstellungsfilme im Fernsehen angucken will, kann das am 10. Juni 2018 ab 16.40 Uhr tun: Dann wird die Pfingstsendung noch einmal gezeigt - und das in einer neuen Schnittfassung. Die Beiträge der bislang ausgesparten Bauern werden dann gegen andere eingetauscht. (Bauer sucht Frau 2018: Die neuen Kandidaten im Überblick)

Warum zeigt RTL nicht alle Bauern in der ersten Sendung?

Wieso es überhaupt zu dieser Notlösung kommen muss, erklärt eine Sendersprecherin so: In den 14. Ausgaben von "Bauer sucht Frau" wurden die Staffeln nach und nach länger, sodass die Geschichten von immer mehr Kandidaten erzählt werden können. Für die einstündige Auftaktsendung ist die Zahl der Kandidaten damit inzwischen zu groß. Außerdem stellt RTL sicherheitshalber mehr Single-Männer vor, als es am Ende in die Sendung schaffen. Denn immer wieder fallen Kandidaten aus: Mal springen Bauern ab, die sich schon vor dem Dreh der Hofwoche verliebt haben. Mal merken die Landwirte nach der Pfingstsendung auch, dass ihnen der Medienrummel zu viel wird. Im Einzelfall hat auch RTL schon die Zusammenarbeit mit "Bauer sucht Frau"-Kandidaten beendet: Der Oberlausitzer Bauer Fritz flog aus einer zurückliegenden Staffel, weil der "zärtliche Ziegenwirt" eine unromantische Vergangenheit als Rechtsextremer mitbrachte.

Bauer sucht Frau 2018: Wie geht es weiter?

Nach der Pfingstausgabe von "Bauer sucht Frau" sammelt RTL die Bewerbungen möglicher Kandidatinnen, mit denen dann in den kommenden Monaten die Hofwoche gedreht wird. Die eigentliche Staffel der Kuppelshow ist erst im Herbst zu sehen und beginnt traditionell mit dem Hoffest, auf dem die Männer und Frauen einander kennenlernen.

(Alle Senderinfos zu "Bauer sucht Frau 2018" lesen Sie online unter rtl.de)