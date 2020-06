Interview : Wie ein Asteroiden-Einschlag in Superzeitlupe

Meteorologe Sven Plöger über die Corona-Krise und den Klimawandel, über Verbote und Beleidigungen

19. Juni 2020, 16:00 Uhr

Herr Plöger, Deutschland hat wieder einen extrem trockenen Frühling erlebt, im letzten Jahr brannten in Australien und Brasilien die Wälder. Dann kam Corona. Interessiert sich heute noch irgendjemand für den Klimawandel?

Oh ja, die Leute interessieren sich mehr denn je! Das sehe ich unter anderem an den vielen E-Mails, die mich dazu erreichen. Es liegt daran, dass der Klimawandel bei uns mittlerweile konkret spürbar geworden ist. Natürlich wurde zuletzt jedes Thema durch Corona überlagert, denn die Pandemie betrifft jeden. Aber der Klimawandel auch! Zum Glück sind die allermeisten Menschen in der Lage zu verstehen, dass es zeitgleich mehrere Krisen gibt, die unser Handeln erfordern. Wir dürfen nicht den Fehler machen, uns nur vor einer fünf Meter hohen Tsunami- Welle – der Corona-Krise – in Sicherheit zu bringen und dabei die 500 Meter hohe Welle – den Klimawandel – übersehen, die sich bereits am Horizont auftürmt.

Sowohl der Klimawandel als auch der Corona-Virus könnten Millionen Menschen töten. Trotzdem reagieren Gesellschaft und Politik ganz unterschiedlich. Warum?

Es liegt wohl daran, dass wir die Bedrohung durch Corona als sehr konkret wahrnehmen. Meine Familie, meine Freunde oder ich selbst könnten erkranken oder sogar sterben. Die Gefahr durch den Klimawandel ist auch real, aber oft nehmen wir diese nicht als so konkret war. Noch haben wir eher das Gefühl, dass vielleicht irgendwann, irgendwem, irgendwo

irgendetwas passieren wird.



Ist das der einzige Unterschied?

Nein, es liegt auch an der Zeitspanne. Die Corona-Krise ist wie ein Asteroiden-Einschlag in Zeitlupe. Wir haben ein paar Wochen, um uns vorzubereiten, um das Schlimmste zu verhindern. Das ist eine Zeitspanne, die unserem Planen und Handeln sehr entgegenkommt.

Der Klimawandel hingegen ist wie ein Asteroiden-Einschlag in Superzeitlupe. Die

Auswirkungen unseres Handelns oder Unterlassen werden erst in einigen Jahrzehnten vollständig spür- und sichtbar. Leider neigt der Mensch dazu, Dinge zu verdrängen und aufzuschieben. Dabei wäre es so wichtig, jetzt zu handeln. Wenn wir die Auswirkungen des Klimawandels erst jeden Tag spüren, wird es zu spät sein.



In der Corona-Krise hat die Politik schnell weitgreifende Maßnahmen ergriffen, die die persönliche Freiheit stark eingeschränkt haben. Diemeisten Menschen fanden diese Maßnahmen richtig und haben sie mitgetragen. Ginge das nicht auch beim Klimawandel?

Dafür sind die Auswirkungen des Klimawandels einfach noch nicht dramatisch genug zu spüren. Wenn wir in einer apokalyptischen und dystopischen Zeit leben würden, in der wir jedes Jahr eine verheerende Dürre hätten, wäre die Bereitschaft, mit drastischen Maßnahmen zu reagieren, sicher größer. Aber genau das gilt es zu verhindern.

Politiker, die während der Corona-Krise versagen, werden möglicherweise nicht wiedergewählt, weil die Folgen ihres Tuns sich schnell an Todesraten ablesen lassen.

Die Folgen der Klimapolitik zeigen sich erst später ...

Das ist ein Problem. Besonders gut lässt sich das in den USA betrachten. Trump hat zunächst so getan, als beträfe das Corona-Virus die USA nicht. Die fatalen Folgen sind bekannt. Beim Klimawandel macht er genau dasselbe und auch das wird fatale Folgen haben!

In der Corona-Krise hat die Politik auf die Wissenschaft gehört. Virologen wie Professor Drosten sind so zu verehrten und zugleich verhassten Stars aufgestiegen. Könnten Klimaforscher die neuen Virologen werden?

Klimaforscher teilen das Schicksal von Professor Drosten. Wenn sie der Gesellschaft und der Politik auf Grund wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse empfehlen, dass wir unser Verhalten ändern müssen, um eine Katastrophe zu verhindern, werden auch sie von bestimmten Gruppen diskreditiert, beschimpft, beleidigt oder sogar bedroht.



Brauchen wir mehr Regeln, Vorschriften und Verbote, um den Klimawandel zu verlangsamen?

Ja! Ohne das wird es nicht funktionieren. Die Erfahrung zeigt: Freiwillig werden die meisten Menschen ihr Verhalten nicht ändern. Die Gier, die zur Ausbeutung der Natur und somit zum Klimawandel führt, wird nicht einfach so überwunden werden.