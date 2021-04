Kinderfernsehen : Wie die „Sesamstraße“ nach Deutschland kam

Die Vorschulreihe „Sesamstraße“ gehört zum Fernsehen in Deutschland wie „Die Sendung mit der Maus“, die „Tagesschau“ und der „Tatort“. Doch ihr Start in der Bundesrepublik war bedächtig.

Hamburg/Berlin | Millionen deutsche Kinder der 70er und 80er Jahre denken an Tiffy, Samson und Herrn von Bödefeld, an Lilo Pulver, Uwe Friedrichsen, Horst Janson und Ilse Biberti. Global gesehen sind dagegen Ernie und Bert, das Krümelmonster, Graf Zahl, Grobi und Elmo in den Köpfen, wenn der Titel der Vorschulreihe „Sesamstraße“ fällt. In mehr als 150 Ländern errei...

