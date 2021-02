Klimawandel : Wetterdienst legt Winterbilanz vor - Winter wieder zu warm

Schnee, Glätte und Sonne: Der Deutsche Wetterdienst will heute seine Bilanz zum Winter 2020/21 ziehen. Schon jetzt steht fest, dass der Winter zu warm war - zum zehnten Mal in Folge.

Offenbach am Main | Zentimeterhoher Neuschnee und Temperaturen bis zu 20 Grad: Das Wetter in diesem Winter in Deutschland war von Extremen geprägt. Wie der Winter 2020/2021 einzuordnen ist, zeigt die Bilanz des Deutschen Wetterdiensts (DWD), die heute veröffentlicht wir...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.