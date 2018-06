14-Jährige vergewaltigt und getötet : Wende im Mordfall Susanna: Ein Tatverdächtiger wieder frei

Der Verdacht gegen einen Türken erhärtete sich nicht. Ein zweiter Tatverdächtiger ist in seine irakische Heimat geflohen.

von dpa und Burkard Ewert

07. Juni 2018, 19:57 Uhr

Wiesbaden | Einer der Tatverdächtigen im Fall der ermordeten Susanna in Wiesbaden ist wieder auf freiem Fuß. Wie Oberstaatsanwalt Oliver Kuhn am Donnerstagabend in Frankfurt sagte, besteht nach neuesten Ermittlungserkenntnissen kein dringender Tatverdacht mehr gegen den 35-jährigen Asylbewerber mit türkischer Staatsangehörigkeit.

Er habe das Justizgebäude bereits wieder verlassen und könne sich frei bewegen. Weitere Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler nun durch die Obduktion der Leiche der 14-Jährigen und der Auswertung von DNA-Spuren.

Zunächst waren die Ermittler davon ausgegangen, dass zwei Männer Susanna in Wiesbaden vergewaltigt und ermordet haben und nahmen den Flüchtling fest.

Der andere Verdächtige, ein 20 Jahre alter irakischer Flüchtling, ist auf der Flucht – nach Ali Bashar wird im Irak gefahndet. Zwei Wochen war nach Susanna gesucht worden. Ihre Leiche war dann in einem Erdloch in einem schwer zugänglichen Gelände bei Wiesbaden gefunden worden.

Ali Bashar sei vermutlich am vergangenen Donnerstag mit seiner gesamten Familie überhastet abgereist. Der 20-Jährige war bereits mehrfach polizeilich aufgefallen. Er war auch mit der Vergewaltigung eines Kindes in Verbindung gebracht worden.

Die Schülerin wurde erwürgt oder erdrosselt. Es habe eine "Gewalteinwirkung" auf den Hals gegeben, erklärte der Leitende Oberstaatsanwalt Achim Toma, ohne weitere Details zu nennen. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Mädchen ermordet wurde, um die Vergewaltigung zu vertuschen. Die 14-jährige Susanna war am 22. Mai von ihrer Mutter als vermisst gemeldet worden. Sie war mit Freunden in der Wiesbadener Innenstadt unterwegs gewesen und abends nicht wie abgesprochen nach Hause zurückgekehrt. Laut Obduktion der Leiche soll sich die Tat bereits am Abend ihres Verschwindens ereignet haben.

Verdächtiger in Irak zurückgereist

Der tatverdächtige 20 Jahre alte Iraker sei vermutlich am vergangenen Donnerstag abgereist, berichtete der Wiesbadener Polizeipräsident Stefan Müller. Die Familie aus Vater, Mutter und sechs Kindern habe zuletzt zusammen in einer Flüchtlingsunterkunft in Wiesbaden gelebt. Sie sei nach bisherigen Erkenntnissen von Düsseldorf aus nach Istanbul und von dort aus weiter ins irakische Erbil geflogen.

Der 20-Jährige war in diesem Jahr bereits mehrfach polizeilich aufgefallen. Weiterlesen: Was die Polizei über den Verdächtigen im Mordfall Susanna weiß

Susanna soll sich öfter in der Flüchtlingsunterkunft in Wiesbaden-Erbenheim aufgehalten haben und den Bruder des tatverdächtigen Irakers näher gekannt haben, sagte der Polizeipräsident. Der Asylantrag des 20-Jährigen war Ende 2016 abgelehnt worden. Da ein Rechtsanwalt dagegen eine Klage eingereicht habe, laufe das Verfahren noch.

Der entscheidende Hinweis auf die mutmaßlichen Täter kam von einem 13-jährigen Jungen, der ebenfalls in der Flüchtlingsunterkunft wohnte. Zuvor hatte die Polizei tagelang vergeblich mit einem Großaufgebot von Beamten, Hunden und einem Hubschrauber nach dem vermissten Mädchen gesucht. Der Zeuge hatten den Ermittlern berichtet, Ali Bashar habe ihm von der Tat persönlich erzählt.

Zentralrat der Juden: Keine Ressentiments



Der Zentralrat der Juden in Deutschland bestätigte unserer Redaktion die Information, dass Susanna und ihre Familien Juden sind. Sie gehören beziehungsweise gehörten der Gemeinde in Mainz an. Präsident Josef Schuster hatte in der Vergangenheit mehrfach gewarnt, dass der massive Zuzug von Migranten aus dem arabisch-islamischen Raum zu einem wachsenden Antisemitismus und auch zu vermehrten Gewalttaten in Deutschland führen könne, auch wegen der kulturellen Prägung der Zuwanderer.

Am Nachmittag veröffentlichte der Zentralrat eine Erklärung. "Alle voreiligen Schlüsse oder gar Ressentiments verbieten sich", heißt es darin. Ferner äußert der Zentralrat sein tiefes Mitgefühl und dringt auf "rasche und umfassende Aufklärung sowie harte Konsequenzen für den oder die Täter".

Reaktionen unter Hashtag #Susanna

"Ich bin sehr traurig und es fällt schwer, Worte zu finden, für das Leid und den Schmerz, den der Tod hinterlässt", schreibt Wiesbadens Oberbürgermeister Sven Gerich (SPD) auf Facebook und kondoliert der Familie aus Mainz. "Meine Gedanken und mein tiefes Mitgefühl sind bei den Angehörigen und Freunden des getöteten Mädchens."

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat sich betroffen über den gewaltsamen Tod der 14-jährigen Susanna in Wiesbaden gezeigt. "Ich bin selbst Vater von vier Kindern. Das nimmt einen schon sehr mit, wenn man das so erlebt", sagte Lewentz am Donnerstag in Quedlinburg am Rande eines Treffens mit seinen Länderkollegen.

"Ich würde mich sehr freuen, dass wir irgendwann die Nachricht bekommen: Man hat den Tatverdächtigen festnehmen können und der wird Deutschland überstellt werden", sagte Lewentz.

Den Ruf nach Rechtsänderungen halte er nicht für vorrangig, sagte Lewentz. "Ich behaupte, solche Mörder, die denken in so einem Moment nicht darüber nach, ob sie so und so lang oder so und so lang ins Gefängnis kommen. Unsere Strafmaße sind ausreichend bei Mord, absolut ausreichend."

Andere sind mit ihren Gedanken längst bei der Asyldebatte. Von "Mord & Totschlag im Multi-Kulti-Wahn" spricht der AfD-Politiker André Poggenburg in einer Twitter-Botschaft.

Im Netz kocht Hass hoch. Andere rufen aber auch zu Besonnenheit auf, warnen vor Gleichsetzen der Tatverdächtigen mit allen Flüchtlingen. Es sei "widerlich", wenn der tragische Fall von Rechtspopulisten für ihre Zwecke ausgeschlachtet werde, heißt es in einem Kommentar unter den Tausenden, die sich unter dem Hashtag #Susanna zu Wort melden.



Holger Münch, der Präsident des Bundeskriminalamt (BKA) hat wiederholt vor Verallgemeinerungen über Flüchtlinge und Kriminalität gewarnt. "Es ist eine allgemeine Erkenntnis aus der Kriminologie, dass junge Männer sehr viel häufiger Straftaten begehen als andere Altersgruppen oder auch Frauen", betonte er etwa in einem Interview. Der überwiegende Teil der Zuwanderer des Jahres 2015 sei männlich und unter 30 – da sei es nicht verwunderlich, wenn die Kriminalität ansteige.



Der Fall aus Wiesbaden erinnert an den grausigen Fall von Freiburg, wo ebenfalls ein Flüchtling eine junge Frau vergewaltigt hatte und sie ertrinken ließ. Hussein K. wurde dafür im März zu lebenslanger Haft verurteilt.

Auch im pfälzischen Kandel ist seit dem Tod der 15 Jahre alten Mia kurz nach Weihnachten nichts mehr so, wie es einmal war. Als dringend tatverdächtig gilt dort der Ex-Freund des Mädchens, ein Asylbewerber aus Afghanistan. Der Prozess beginnt diesen Monat. Seit der Tat kommt der Ort nicht zur Ruhe. Immer wieder demonstrieren Gruppen gegen die Flüchtlingspolitik und treffen dabei auf Gegendemonstrationen.

Der Wiesbadener Polizeipräsident Stefan Müller sagt, dass ein Verbrechen wie das an Susanna auch nach vielen Jahren der Polizeiarbeit schwer fassbar sei. Er erinnert daran, dass nicht nur die mutmaßlichen Täter Flüchtlinge sein: "Auch wenn ein irakischer Staatsangehöriger dringend tatverdächtig ist, muss gesagt werden, dass ein 13-jähriger Geflüchteter durch seine Aussage entscheidend dazu beigetragen hat, dieses Verbrechen aufzuklären."