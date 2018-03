SED-Akten : Weltgeschichte in Pappkartons

Tausende Dokumente aus dem innersten SED-Machtzirkel haben die Mitarbeiter des Bundesarchivs gesichtet und gelesen

von svz.de

03. März 2018, 05:00 Uhr

Zwei blasse Seiten mit Schreibmaschinenschrift liegen in einem grauen Karton im Raum M 213 bei 55 Prozent Luftfeuchtigkeit und 18 Grad Celsius. Das unscheinbare Papier im Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde spiegelt Weltgeschichte: Es ist die Regelung vom 9. November 1989, mit der DDR-Bürgern Reisen in den Westen erlaubt werden sollten und die dann eine ungeahnte Brisanz bekam.

Das Papier aus dem SED-Politbüro, dem höchsten Machtzirkel der DDR, gehört zu den Unterlagen, die die Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Berliner Teil des Bundesarchivs aufbewahrt. Das geschichtsträchtige Papier gehört inzwischen zum Welt-Dokumenten-Erbe der Unesco.

Chefin der Masse von Akten ist Dr. Simone Walther-von Jena. Mehr als zwölf laufende Kilometer Schriftgut, 1,6 Millionen Fotos, rund 8000 Tonaufnahmen und 14 000 Plakate gehören zum Bestand der Stiftung, die 1993 gegründet wurde. Der SED-Bestand ist hier unter DY 30 zu finden.

Das riesige Potenzial für Wissenschaft und private Recherchen liegt ordentlich sortiert in säurefreien Kartons, beschriftet und gestapelt in langen, beweglichen Regalreihen. Doch für die Massenorganisationen der DDR gebe es kein besonders großes Interesse, sagt Walther-von Jena. „Das ist vernachlässigt, dabei stehen viele Papiere bereit.“ Es gebe zu wenige Forschungsaufträge. Die promovierte Historikerin bedauert auch, dass es keinen Lehrstuhl für DDR-Geschichte gibt.

80 Prozent der einst geheimen Unterlagen habe sie mit ihren rund 50 Mitarbeitern erschlossen, erläutert die Archivdirektorin. Die Akten aus dem Büro von Egon Krenz, dem letzten SED-Chef, hat die 60-Jährige selbst aufbereitet. Sie zeigt einen Bericht aus dem Herbst ’89 über eine „Ansammlung“ von Einwohnern in der Leipziger Nikolaikirche. Vermerkt ist die Auflösung durch den „Einsatz von Sonderausrüstung“.

Auch Nachlässe von DDR-Größen wie SED-Politbüromitglied Günter Schabowski, der 2015 starb, sind hier auf dem Gelände der ehemaligen Preußischen Hauptkadettenanstalt im Ortsteil Lichterfelde zu finden.

Ebenso sind Schriftstücke von SED-Chef Walter Ulbricht bei der Stiftung im Bundesarchiv verwahrt. Ulbricht ging mit der Lüge „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten“ in die Weltgeschichte ein.

Auf der Reiseverordnung vom 9. November 1989 ist das Wort „zeitweilig“ handschriftlich durchgestrichen. Ab wann die Regelung gelten sollte, ist nicht vermerkt. All das führte letztlich dazu, dass Schabowski auf einer internationalen Pressekonferenz an jenem Abend stammelte: „Das tritt nach meiner Kenntnis... ist das sofort... unverzüglich“. Die Mauer fiel. Der kleine Zettel, den Schabowski noch dabei hatte, ist im Haus der Geschichte in Bonn zu sehen.

Obwohl so umfangreiches Material überliefert wurde, das nach dem Mauerfall Staatsanwaltschaften für die strafrechtliche Verfolgung von DDR-Unrecht sowie Enquete-Kommissionen des Bundestages für die gesellschaftliche Aufarbeitung nutzten, gibt es auch Lücken. „Die zentrale Mitgliederkartei der SED, die Registratur mit vertraulichen Verschlusssachen (VVS) und Finanzunterlagen sind von den Funktionären selbst vernichtet worden“, sagt die Archivarin.

1600 Anfragen jährlich werden jetzt im Durchschnitt gestellt. Ein Drittel davon kommt nach Aussage der Archivchefin von Privatleuten. „Das Interesse steigt, über Biografien von Familienangehörigen etwas über die DDR-Geschichte zu erfahren.“ Jeder könne kommen, es gibt auch einen Lesesaal. Walther-von Jena findet auch, dass jetzt, bald 30 Jahre nach dem Mauerfall, das Alltagsleben in der DDR stärker beleuchtet werden sollte. „Die Stasi war nicht alles.“

Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, hat unterdessen den Plan unterbreitet, die DDR-Unterlagen aus dem Bundesarchiv mit den geretteten Papieren des Ministeriums für Staatssicherheit unter einem Dach zusammenführen. „Das ist eine Zukunftsvision“, ist dazu aus dem Bundesarchiv zu hören. In Lichterfelde gibt es noch eine weitere Abteilung mit Unterlagen staatlicher DDR-Organe wie Staatsrat, Volkskammer und Ministerien. Hier finden sich rund 44 Kilometer Akten.

Zwischen Regalen, Kartons und Mappen sitzt Archivarin Brigitte Fischer allein in einem kahlen Raum. Seit 2012 pflügt sie sich durch die Papiere des Nationalrats der Nationalen Front. 250 Meter hat die 62-Jährige über den Zusammenschluss der Parteien und Massenorganisationen in der DDR bereits erschlossen. „Der Einblick in das Alltagsleben ist immer wieder überraschend.“ So sei gut zu erkennen, wie Berichte über die schlechte Versorgung im Laufe der Jahre immer mehr geglättet wurden, bevor sie „oben“ ankamen.

Jutta Schütz