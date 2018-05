Sommerhaus der Stars 2018 : Welche Promi-Paare schickt RTL in den Urlaub?

Noch bevor RTL das "Sommerhaus der Stars 2018" ankündigt, verrät "Bild" erste Promi-Kandidaten. Welche Paare sind dabei?

So schnell spoilert selbst die "Bild" selten: RTL hat noch nicht mal angekündigt, wann die dritte Staffel vom "Sommerhaus der Stars" läuft, da plaudert das Boulevard-Blatt schon die ersten Kandidaten aus. Zu den Anwärtern auf den Titel des Promi-Paars 2018 zählen demnach Jens und Daniela Büchner sowie Micaela Schäfer und Felix Steiner.

Was ist das "Sommerhaus der Stars"?

Vor zwei Jahren dehnte RTL die Grundversorgung mit TV-Trash auf das Sommerloch aus und schickte eine Variante von "Promi Big Brother" auf Sendung: das "Sommerhaus der Stars". Alleinstellungsmerkmal ist der Partnerschaftsgedanke: Im Wohn-Container müssen die C-Promis es nicht nur mit ihren Kollegen, sondern auch mit dem eigenen Partner aushalten. Zum intimen Mehrwert des Konzepts gehören erotische Bekenntnisse von Hubert Kah, ein Live-on-Tape-Schwangerschaftstest von Alexander Posths Ehefrau Angelina Huth, die Verlobung von Markus Mörl und Yvonne König sowie Nico Schwanzens Heiratsantrag an Saskia Atzerodt. Nicht alle Beziehungen haben die Ausstrahlung lang überdauert - was wahlweise für den Wirkungsgrad der Show oder gegen die Ernsthaftigkeit der Promi-Beziehungen spricht.(Verbalerotischer Amoklauf: die beste Folge von "Bachelor in Paradise")

Hat Malle-Jens sein Pulver vor dem Sommerhaus schon verschossen?

Seit Jens Büchner 2011 bei Vox "Goodbye Deutschland" gesagt hat, ist er aus Deutschlands Boulevardmedien nicht wegzudenken. Er sang bei DSDS, schmauste beim "Perfekten Dinner" und hat im Dschungelcamp mehr Schicksalsschläge preisgegeben als jeder andere - vom Selbstmordversuch mit einer Flasche Saurer Apfel bis hin zur Lungenkrebsfehldiagnose. Mit dem Bericht von einem Frühabort hat Malle-Jens sogar schon die intimsten Erlebnisse seiner Frau zu Markte getragen.

Was ist von Micaela Schäfer im Sommerhaus zu erwarten?

Mit Micaela Schäfer zieht eine Angstkandidatin ins "Sommerhaus der Stars". Die 34-Jährige ist eine zu allem entschlossene Selbstentblößerin. Ihre Brustwarzen lässt sie sich selbst dann herzförmig tätowieren, wenn der dazugehörige Facebook-Aufruf nur 2000 statt der geforderten 10.000 Likes einsammelt. Beim Ausziehen wird Schäfer es also kaum belassen. Seit der "Sommerhaus"-Staffel von Alexander Posth gilt es einen Schwangerschaftstest zu toppen. Erwarten Schäfer und ihr Mann Felix Steiner ein Kind? Hoffentlich nicht gerade jetzt. Im "OK-Magazin" hatte Schäfer eine Entbindung vor laufenden Kameras nämlich schon mal angekündigt. Andererseits: Selbst Kreißsaal-Bilder von Micaela Schäfer können nicht so verstörend sein wie ihr aktueller WM-Song "Germany Olé".