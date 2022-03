Pandemie : Weiter Corona-Höchstwerte

Die Corona-Landkarte des RKI ist derzeit fast durchgehend lila gefärbt - das steht für Inzidenzen von mehr als 1000. Trotz nahenden Frühlings baut sich die BA.2-Welle weiter auf.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland hat erneut einen Höchstwert erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl erfasster Corona-Neuinfektionen pro 100. 000 Einwohner und Woche am Mittwoch mit 1607 an. Vor einer Woche hatte der Wert noch 1319 betragen. Zwar sind positive Tests nach wie vor bei Kindern im Schulalter, Jugendlichen und Erwachse...

