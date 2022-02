Panorama : Weil nach Gespräch mit Alstom-Chef: „Perspektiven“

Die Chancen für den Erhalt von möglichst viel Beschäftigung beim Zugbauer Alstom am Standort Salzgitter sind nach Einschätzung der Landesregierung relativ hoch. Ministerpräsident Stephan Weil sagte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag nach Beratungen mit Konzernchef Henri Poupart-Lafarge: „Ich hatte ein gutes Gespräch. Unternehmen und Betriebsrat sind nach meinem Eindruck auf einem konstruktiven Weg. Es gibt positive Perspektiven für Alstom in Salzgitter.“ Der Vorsitzende des französischen Konzerns hatte tags zuvor mit Weil gesprochen.

Das Werk Salzgitter bekam im Januar den Zuschlag für einen Milliardenauftrag aus Norwegen. Wenig später mehrten sich jedoch Hinweise, dass ein Großteil davon an die Kollegen im polnischen Breslau abgegeben werden könnte. Bei einem Treffen mit der für Deutschland zuständigen Geschäftsführung in Berlin wurde laut dem Betriebsrat zunächst vereinbart, das ...

