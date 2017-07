Neue Untersuchung : Warum Polizisten zur Waffe greifen

Nach einer Erhebung der „Washington Post“ haben Polizisten in den USA im vergangenen Jahr 963 Menschen erschossen. Wenn man die Einwohnerzahlen berücksichtigt (rund 324 Millionen in den USA und rund 81 Millionen in Deutschland), dann ist die Zahl der tödlichen Polizeischüsse in den USA grob gesagt mehr als 20 Mal so hoch wie in Deutschland.