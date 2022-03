Schülerin verklagt Polizei : Während der Periode: Polizei zwingt schwarzes Mädchen zu Leibesvisitation

Wieder ein frauenfeindlicher Skandal bei Londons Polizei: Eine 15-Jährige wurde aus einer Schulprüfung geholt und durchsucht - ohne Einwilligung der Eltern.

Die Londoner Polizei ist erneut in einen Skandal verwickelt: Beamte der Metropolitan Police (Met) hatten eine schwarze Schülerin einer Leibesvisitation unterzogen, weil sie Cannabis in ihrem Besitz vermuteten. Für die Durchsuchung holten sie das Mädchen aus einer Prüfung in der Schule heraus. Einem Bericht des „Guardian“ zufolge ist die Schülerin 15 Ja...

