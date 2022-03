Notfälle : Vulkan Taal auf den Philippinen aktiv

Erst vor gut zwei Jahren hat er Hunderttausende Menschen in die Flucht getrieben. Nun zeigt der Vulkan Taal erneut Aktivitäten. Mehrere Dörfer könnten auch diesmal wieder betroffen sein.

Weil der Vulkan Taal auf den Philippinen Dämpfe und Gase ausstößt, haben die örtlichen Behörden die Anwohner mehrerer Dörfer in der Nähe aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. An dem Feuerberg rund 66 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila habe es am Samstagmorgen einen kurzen vulkanischen Ausbruch gefolgt von bis zu 1,5 Kilometer hohen Rauchwolken ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.