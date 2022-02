Panorama : Viele Züge im Norden fahren wieder, aber Geduld nötig

Die Schäden der Sturmtiefs, die in den vergangenen Tagen durch Norddeutschland zogen, sind auf den Strecken der Deutschen Bahn weitgehend beseitigt. Dennoch bleibt noch einiges zu tun. Das hat weiter Auswirkungen auf die Fahrpläne.

Obwohl nach den Sturmtiefs bereits viele Bahnstrecken freigeräumt sind und wieder deutlich mehr Züge fahren, ist mancherorts im Norden weiterhin Geduld gefragt. So komme es auf mehreren Strecken aufgrund der Unwetterschäden noch bis mindestens Mittwoch weiterhin zu Beeinträchtigungen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Dienstag in Hamburg. „Im...

