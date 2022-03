Rechnung nicht bezahlt : Verwechslung beschert 25-Jährigem einen Mahnbescheid über 6100 Euro

Ende Januar erhält David N. Post vom Amtsgericht – es ist ein Mahnbescheid über 6100 Euro. Der 25-Jährige ist entsetzt, er soll Rechnungen einer Speditionsfirma nicht beglichen haben. An seine Adresse sei das Unternehmen über die Stadt Georgsmarienhütte in Niedersachsen gekommen.

Als David N. den Mahnbescheid per Einschreiben vom Amtsgericht Uelzen am 22. Januar 2022 erhält, steckt der Student mitten im Umzugsstress. „Ich war sehr verwundert über den Mahnbescheid, denn ich kannte diese Firma nicht mal.“ Es ging hierbei um offene Rechnungen einer Speditionsfirma für Baustoffe vom Juli 2021, in Höhe von insgesamt 6169 Euro, die d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.