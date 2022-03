Krieg in der Ukraine : Verständliche Aktion? Fotos zeigen mögliche Plünderer am Pranger

Mutmaßliche Plünderer in der Ukraine, festgebunden an Pfähle – entsprechende Fotos möglicher Selbstjustiz gegen Diebe tauchen immer häufiger auf. Warum aus dem Kreis des ukrainischen Innenministeriums Verständnis signalisiert wird.

Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine mehren sich in sozialen Netzwerken Fotos von an Pfählen und Masten gebundenen mutmaßlichen Plünderern und Dieben. Hier ein Beispiel aus einem Telegram-Kanal. In mehreren Städten sollen junge Männer mit heruntergelassenen Hosen fixiert worden sein. Bilder aus Lwiw (Lemberg) zeigen gefesselte Frauen an Laterne...

