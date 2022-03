Kinderheime : Verschickungskinder im Norden: Was passierte auf Föhr und Amrum?

Betroffene arbeiten die Geschichte der Verschickungskinder auf Föhr und Amrum auf. Vor allem das Schloss am Meer und das Hamburger Kinderheim stehen im Fokus.

Das eigene Erbrochene essen, Schläge, Gewalt, Festbinden der Haare am Stuhl und Zwangsfütterung – die Berichte von Verschickungskindern sind teils dramatisch. Gut zwei Jahre ist es her, dass der erste Kongress der Verschickungskinder auf Sylt stattgefunden hat. Seitdem ist es ruhig geworden – zumindest in der Öffentlichkeit. Mehr zum Thema: Gewalt an ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.