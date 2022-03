Leichenteile in Koffer : Vermisste Russin aus Bremerhaven tot aufgefunden

Traurige Gewissheit: Die vermisste 32-jährige aus Bremerhaven lebt nicht mehr. Leichenteile der jungen Russin wurden in einem Koffer in der Weser entdeckt. Es gibt einen Haftbefehl.

Seit dem 4. Februar galt die 32-jährige aus Bremerhaven als vermisst – nun herrscht traurige Gewissheit: Die junge Frau lebt nicht mehr. Wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte, wurde die Russin tot aufgefunden. Sie sei einer Straftat zum Opfer gefallen. Gegen ihren Ehemann wurde Haftbefehl erlassen. Leichenteile in Koffer in der Weser Den Anga...

