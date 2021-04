16-Jährige aus Celle : Vermisste Isabella wieder bei ihren Eltern

Erleichterung in Niedersachsen: Die seit März vermisste 16-Jährige ist wieder aufgetaucht, ihr ist augenscheinlich nichts passiert. Warum Isabella fortlief, bleibt zwischen dem Mädchen und seiner Familie.

Celle | Die vermisste 16-jährige Isabella aus Celle in Niedersachsen ist zweieinhalb Wochen nach ihrem Verschwinden wieder in der Obhut ihrer Eltern. Das Mädchen sei heute aus Frankreich nach Deutschland zurückgekehrt, teilte die Polizei in der Kreisstadt mit. Isabella sei äußerlich körperlich unversehrt. Der Vater war am Mittwoch in die Nähe von Paris ger...

