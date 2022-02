Polizei in Bayern ermittelt : Vergifteter Champagner? Ein Toter und mehrere Verletzte nach Lokalbesuch

Ein Toter und sieben Verletzte: Das ist die traurige Bilanz nach einem Restaurantbesuch in Bayern. Die Gäste hatten sich nach Polizeiangaben eine Getränkeflasche geteilt. Der Hintergrund ist noch unklar.

Nach einem Restaurantbesuch in Weiden in der Oberpfalz ist ein 52-Jähriger möglicherweise an einer Vergiftung gestorben. Sieben weitere Personen seien verletzt worden, einige sogar schwer, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Gäste eine Flasche mit einem Getränk geteilt. Polizei sucht nach Zeugen Bald darauf mac...

