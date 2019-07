Entscheidung : Verfassungsschutz: "Identitäre Bewegung" als rechtsextrem eingestuft

Die bislang als "Verdachtsfall" bewertete Organisation gilt nun als eindeutig rechtsextrem.

von afp

11. Juli 2019, 12:21 Uhr

Berlin | Der Bundesverfassungsschutz stuft die "Identitäre Bewegung Deutschland" (IBD) als eindeutig rechtsextrem ein. Die bislang als "Verdachtsfall" bewertete Organisation werde nunmehr als "gesichert rechtsextremistische Bestrebung" geführt, teilte der Inlandsgeheimdienst am Donnerstag mit. Die 600 Mitglieder zählende Bewegung ist mit dem sogenannten Ethnopluralismus in Erscheinung getreten, demzufolge Menschen unterschiedlicher Ethnien nicht in einer Gesellschaft leben sollten.