Gesuchte 16-Jährige aus Celle : Vater der vermissten Isabella auf dem Weg nach Frankreich

Offenbar im Großraum Paris ist ein Mädchen gefunden worden, bei dem es sich um die 16-Jährige aus Celle handeln soll. Die Polizei hält eine Straftat rund um Isabellas Verschwinden weiterhin für möglich.

Celle | Rund zwei Wochen war sie verschwunden - jetzt ist die 16-jährige Isabella aus Celle allen Anzeichen nach in Frankreich aufgetaucht. Mittlerweile sind ihr Vater und Vertreter der Polizei auf dem Weg dorthin. Den genauen Ort nannte eine Polizeisprecherin in Celle nicht. In früheren Meldungen war der Großraum Paris genannt worden. Dort sei ein Mädchen...

