"Entsetzliche" Lebensumstände : USA: Eltern sollen ihre zehn Kinder gefoltert haben

Im US-Bundesstaat Kalifornien wurden Eltern von zehn Kindern verhaftet. Die Mutter ist sich keiner Schuld bewusst.

von dpa

15. Mai 2018, 14:59 Uhr

Fairfield | In Kalifornien sind die Eltern von zehn Kindern festgenommen worden, nachdem Ermittler im Haus der Familie auf "entsetzliche" Lebensumstände gestoßen waren. Die Kinder im Alter von vier Monaten bis zwölf Jahren hätten völlig verwahrlost in einem verdreckten Umfeld gelebt, teilte die Polizei im nordkalifornischen Fairfield am Montag mit.

Der 30 Jahre alten Mutter wird Vernachlässigung vorgeworfen. Der 29-jährige Vater wurde wegen Kindesmisshandlung und Foltervorwürfen festgenommen. Die Mutter habe die Vorwürfe gegen sie und ihren Mann in einem Interview abgestritten, berichtete der Sender KTVU. "Ich habe mit meinen 30 Jahren nicht nur elf Kinder, sondern ich unterrichte meine Kinder auch zu Hause. Mit diesem Lebensstil sind viele Leute nicht einverstanden", sagte die Mutter laut KTVU. Man habe ihr Recht auf Kindererziehung infrage gestellt und nun sei die Situation eskaliert. Sie sei mit 16 Jahren das erste Mal schwanger geworden, eines ihrer Kinder lebe allerdings nicht bei ihr.

Polizei entsetzt über Verwahrlosung

Während die Behörden sich entsetzt von dem Zustand der Kinder zeigen und angeben, dass die Folter aus sadistischen Gründen erfolgt sei, wehrt sich die Mutter im Interview mit dem TV-Sender gegen alle Vorwürfe. Ihr Mann und sie seien wunderbare Eltern. Der Vater ihrer Kinder würde nur deswegen so vorschnell verurteilt werden, weil er viele Tattoos habe.

Foto: dpa

Die Behörden waren auf die Familie aufmerksam geworden, nachdem eines der Kinder als vermisst gemeldet worden war. Die Polizei spürte das zwölfjährige Kind auf und stieß bei einer Hausdurchsuchung auf die weiteren Geschwister. Die Kinder wurden der Fürsorge übergeben.