vergrößern 1 von 1 1 von 1

von dpa

erstellt am 20.Nov.2017 | 07:02 Uhr

Er starb am Sonntagabend (Ortszeit) in einem Krankenhaus in Kern County (Kalifornien) eines natürlichen Todes, wie die kalifornische Gefängnisbehörde mitteilte. Manson wurde 83 Jahre alt.

Mitteilung