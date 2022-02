Angelehnt an Amoklauf-Waffe : US-Hersteller bewirbt halbautomatisches Gewehr speziell für Kinder

Funktioniert genauso wie das Gewehr von Mama und Papa: In den USA wird für eine speziell für Kinder entwickelte Waffe geworben.

Der US-Waffenhersteller WEE2 Tactical hat ein speziell für Kinder entwickeltes halbautomatisches Gewehr auf den Markt gebracht. Das JR-15 werde "Erwachsenen helfen, Kinder sicher an den Schießsport heranzuführen", heißt es in Werbetexten des Unternehmens. Das Gewehr "sieht aus, fühlt sich an und funktioniert genauso wie das Gewehr von Mama und Papa". D...

