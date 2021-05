Kriminalität : Urteil im Prozess um brutalen Mord im Altenheim

Die alte und kranke Frau sollte im Altenheim in Sicherheit sein, stattdessen wurde sie Opfer eines Verbrechens. In München ist das Urteil in einem Prozess um Mord und Vergewaltigung gefallen.

München | Die Vorwürfe sind schwer vorstellbar: Ein kleiner, nur 1,60 Meter großer Mann, der sich selbst nur noch mit einem Rollator fortbewegen kann und an Alzheimer leidet, soll brutal über eine alte und kranke Frau hergefallen sein. Das Landgericht München II verurteilte den 88-Jährigen am Freitag zur Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie. Die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.