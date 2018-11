Mehr als 20 Messerstiche : Urteil gegen Mitschüler der erstochenen Keira erwartet

Wenige Monate nach dem Tod der 14-jährigen Keira will das Landgericht Berlin am Donnerstag das Urteil verkünden. Ein 15-jähriger Mitschüler ist wegen Mordes angeklagt. Die Verkündung erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

von dpa

22. November 2018, 05:02 Uhr

Die Staatsanwaltschaft habe eine Jugendstrafe von neun Jahren und zehn Monaten für den Schüler gefordert, sagte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch. Die Verteidiger hätten auf eine deutlich geringere Haftstrafe wegen eines «allenfalls minderschweren Fall des Totschlags» plädiert.

Dem deutschen Jugendlichen wird vorgeworfen, die Schülerin mit mehr als 20 Messerstichen ermordet zu haben. Täter und Opfer kannten sich und gingen auf dieselbe Schule. Der 15-Jährige soll sich am 7. März Zutritt zur Wohnung von Keira verschafft und sie dort «tatplangemäß» umgebracht haben. Die Mutter fand ihre blutüberströmte Tochter in der gemeinsamen Wohnung in Alt-Hohenschönhausen. Mediziner schafften es nicht mehr, Keira zu retten.