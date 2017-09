Orkanböen in Mittelgebirgen : Ungemütliches Herbstwetter bringt Regen und Sturm

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Kneffel 1 von 1

von dpa

erstellt am 11.Sep.2017 | 14:34 Uhr

Schauer, Gewitter und zunehmend stürmisch - das Wetter in den kommenden Tagen wird ungemütlich. Zwar gibt es am Dienstag laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch vereinzelte kurze sonnige Abschnitte, aber vor allem im Westen soll es überwiegend grau und feucht werden.

Bei Höchsttemperaturen zwischen 14 und 20 Grad weht im Bergland und an der See frischer, bei Gewittern auch stürmischer Wind. In der Nacht zum Mittwoch nimmt der Wind zu, an der Nordsee und auf den Bergen sind dann schwere Sturmböen möglich.

Am Mittwoch ziehen der Regen und die dichten Wolken rasch ostwärts ab, so dass zum Nachmittag auch die Sonne vorbeischaut. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 22 Grad, bei weiterhin starken und stürmischen Böen. An der Nordsee und auf den Berggipfeln sind orkanartige Böen, auf dem Brocken sogar Orkanböen zu erwarten.

Auch am Donnerstag bleibt es stürmisch. Der Regen kehrt zurück, mancherorts ist dann laut DWD unwetterartiger Dauerregen möglich.

Deutscher Wetterdienst