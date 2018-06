Vor Schlaf und Sport : Umfrage: Essen wichtigster Faktor für Gesundheit

Ob in den Supermärkten von Berlin, Peking oder New York: Weltweit bringt die Lebensmittelindustrie immer mehr angeblich oder tatsächlich gesunde Lebensmittel auf den Markt. Und das hat seinen Grund, wie eine neue Umfrage in fünf Ländern zeigt.

von dpa

20. Juni 2018, 08:24 Uhr

Gesunde Ernährung gilt offenbar international als Schlüssel für einen gesunden Lebensstil. Das finden 87 Prozent der mehr als 4500 Verbraucher, die die Unternehmensberatung AlixPartners in den letzten Monaten in Deutschland, den USA, China, Großbritannien und Frankreich befragt hat.

An zweiter und dritter Stelle der internationalen Rangliste folgen besserer Schlaf und Sport, wie aus der Anfang der Woche in München veröffentlichten Untersuchung hervorgeht.

Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern: In China halten jeweils über 90 Prozent gesunde Ernährung, Schlaf und Sport wichtig für einen gesunden Lebensstil. In Deutschland waren die Werte deutlich niedriger: 83 Prozent finden gesunde Lebensmittel wichtig, 73 Prozent den besseren Schlaf und 60 Prozent die körperliche Bewegung.

Auch das Umweltbewusstsein scheint zurzeit im unter chronischer Umweltverschmutzung leidenden China am größten: Dort sagten über 80 Prozent, Müllvermeidung und umweltfreundliches Verhalten seien wichtig für einen gesunden Lebensstil - in den USA fanden das nur zwei Drittel der Befragten.

Gesunde Lebensmittel und sonstige Gesundheitsprodukte liegen demnach international im Trend - doch mehr als die Hälfte (56 Prozent) findet diese zu teuer. Und abgesehen vom Preis gibt es noch weitere Hindernisse, die den Absatz gesunder Produkte behindern. So ist laut Umfrage eine beträchtliche Zahl der deutschen Verbraucher (39 Prozent) unsicher, welche Produkte eigentlich gesund und gut für sie sind.

«Das Bedürfnis nach gesunden Produkten steigt international und hebt den Wettbewerb in der Gesundheits- und Wellnessindustrie auf ein neues Niveau», sagte Alix-Konsumgüterexperte Peter Heckmann.

Allerdings gibt es eine Diskrepanz zwischen der Wertschätzung gesunder Lebensmittel und dem eigentlichen Einkaufsverhalten: In allen fünf Ländern lag der Anteil der Menschen, die gesunde Lebensmittel tatsächlich regelmäßig kaufen, deutlich unter den 87 Prozent, die die gesunde Ernährung wichtig finden.

Alix Partners ist eine international tätige Unternehmensberatung mit Hauptsitz in New York, die deutsche Niederlassung ist in München.