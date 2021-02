Kriminalität : Über 50 Tote bei Gefangenenmeutereien in Ecuador

In mehreren Haftanstalten des südamerikanischen Landes Ecuador brechen zeitgleich Krawalle aus. Der Innenminister spricht von einer konzertierten Aktion krimineller Banden.

Guayaquil | Bei mehreren Gefangenenmeutereien in Ecuador sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Über 50 Häftlinge seien bei gewalttätigen Auseinandersetzungen in mehreren Gefängnissen getötet worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. „Kriminelle Organisati...

