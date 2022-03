Prozess gegen Landwirt : Über 170 Rinder qualvoll verendet: Warum Bauern ihre Tiere vernachlässigen

In einem Mastbetrieb bei Rothenburg ob der Tauber soll ein Landwirt etliche Rinder gequält und getötet haben - kein Einzelfall. Immer wieder kommt es vor, dass Tiere vernachlässigt werden und elend verenden. Wie kann es soweit kommen?

Von außen sieht der Stall aus wie jeder andere. Auf dem Hof steht ein leerer Anhänger, an der Wand stapeln sich Paletten. Doch im Innern bietet sich der Polizei ein grauenvolles Bild: Rund 170 tote Rinder liegen herum, die übrigen etwa 50 sind in einem so erbärmlichen Zustand, dass sie später getötet werden müssen. Über Monate soll ein Landwirt aus d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.