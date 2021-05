Brücke eingestürzt : U-Bahn-Unglück in Mexiko-Stadt: Mindestens 20 Tote

El Universal/El Universal via ZUMA Wire/dpa

Bereits vor Jahren sollen Anwohner über Schäden an einer U-Bahnbrücke in Mexiko-Stadt berichtet haben. Nun ist ein Teil des Bauwerks eingestürzt - mit verheerenden Folgen.

Ciudad de México | Beim Einsturz eines Teils einer U-Bahnbrücke in Mexiko-Stadt sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 49 Menschen wurden verletzt, einige davon schwer, sagte Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum am Unfallort vor Journalisten. Mindestens sieben Menschen wurden demnach in Krankenhäusern operiert. Unter den Toten seien auch Kinder, sagt...

