Heiter bis traurig : Tschirner und Herfurth in famoser Tragikomödie

Herrlich ehrlich und einfach „Wunderschön“: Auch in ihrem dritten Spielfilm hält Karoline Herfurth eine gekonnte Balance aus amerikanischem Pathos, toller Ironie und zutiefst berückenden Momenten.

An Kino-Klassiker lässt der Titel denken: An Frank Capras „Ist das Leben nicht schön?” von 1947, eine großartige Weihnachtsschnulze. An Roberto Benignis „Das Leben ist schön” (1997). Auch bei „Wunderschön” nun, der dritten Regiearbeit von Karoline Herfurth handelt es sich um eine zu Herzen gehende Tragikomödie. Schön nämlich ist auch in diesem Werk be...

