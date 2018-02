Bundeswehr : Truppe in Alarmstimmung

Von wegen attraktiver Arbeitgeber. Immer weniger junge Menschen zieht es zum freiwilligen Dienst in die Bundeswehr. Kein Wunder. Den Mangel zu verwalten und kaputte Panzer zu bewachen ist sicher kein Anreiz, sich zu bewerben. Und dann noch marschieren bis zum Umfallen, wie in der skandalumwitterten Kaserne Pfullendorf. Kindertagesstätten und Werbefilmchen sind ein nettes Tüpfelchen auf dem i, nicht mehr. Wo Soldaten in den Einsatz ziehen, muss zuallererst die Ausrüstung komplett und tauglich sein. Und genau da hapert’s. Die 2011 begonnene Bundeswehrreform ist gescheitert. Zwar sind Wille und Geld da, die Bundeswehr zu modernisieren. Ganz vorne muss die Beschaffung neuer Waffenarsenale stehen – was die Große Koalition ja zumindest beschleunigen will. Mal abwarten, ob das auch so kommt.