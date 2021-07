Ermittlungen : Toter Säugling vor Kölner Babyklappe gefunden

In Köln ermittelt die Polizei im Fall eines toten Säuglings. Der kleine Junge war vor einer Babyklappe gefunden worden.

Köln | In Köln ist am Montag ein Neugeborenes tot vor der Babyklappe eines Frauenhauses gefunden worden. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf, wie die Kölner Polizei mitteilte. Rechtsmediziner gingen nach der Obduktion der Babyleiche davon aus, dass der Junge zum Zeitpunkt seiner Geburt noch gelebt hat. An die Bevölkerung richtete die Polizei die...

