Prozess in den USA : Tötung George Floyds: Verteidigung fordert Bewährungsstrafe

George Floyd starb 2020 bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis. Der Verteidiger fordert für den verurteilten weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin eine Bewährungsstrafe. Er sei ja nicht vorbestraft.

Washington | Im Prozess wegen der Tötung des Afroamerikaners George Floyd fordert die Verteidigung eine Bewährungsstrafe für den verurteilten weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin. Zusätzlich solle Chauvin eine Gefängnisstrafe erhalten, die mit der Untersuchungshaft verbüßt wäre, hieß es in einem am Mittwoch vom Gericht in Minneapolis veröffentlichten Antrag von A...

