Pandemie : Tocotronic verschieben Tour zum neuen Album

Die gefeierte Indie-Rockband Tocotronic verschiebt coronabedingt die eigentlich für März und April geplante Tournee. „Eure Sicherheit und Gesundheit gehen jetzt vor“, schrieb die Band am Freitag auf ihrem Twitter-Account zur Begründung der „traurigen Botschaft“.

Deutschland-Auftakt ist nun am 16. Juni in Marburg. Zuvor spielt die in Berlin und Hamburg beheimatete Band am 15. Juni ein Konzert in Zürich. „Bitte entschuldigt etwaige Unannehmlichkeiten, aber die Lage lässt uns leider keine andere Wahl. Wir hoffen auf euer Verständnis und freuen uns umso mehr, Euch ab Juni bei schönen und sicheren Konzerten wiederz...

