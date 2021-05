Wetter : Tief Nathan lässt der Sonne kaum eine Chance

Wer sich auf sommerliche Temperaturen und blauen Himmel freut, muss sich in den meisten Regionen Deutschlands noch etwas in Geduld üben. Trübes Wetter ist angesagt.

Offenbach | Nach einem kurzen Zwischenhoch mit einigen Sonnenstunden in Teilen Deutschlands bringt das Tief „Nathan“ am Dienstag schon wieder trübes Wetter. Die Sonne macht sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rar und es gibt Schauer, vereinzelt Gewitter und vor allem in der Mitte und im Süden des Landes kräftigen Wind. Die Höchstwerte liegen z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.