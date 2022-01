Wetter : Tief „Marie” wirbelt mit Wind und Schnee nach Deutschland

Frühling noch nicht in Sicht: Tief „Marie“ lässt es in weiten Teilen Deutschlands in den kommenden Tagen feucht und stürmisch werden. Auch Schnee und Graupel sind nicht augeschlossen.

Mit reichlich frischer Brise, Schnee und Graupel sorgt das Tief „Marie” von Donnerstag an für unbeständiges Wetter in Deutschland. Von Skandinavien aus überqueren die Ausläufer des Tiefs nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die Mitte Deutschlands. Für die Mittelgebirge bedeutet das eine weitere Portion Schnee: Oberhalb von 600 bis 800 Meter...

