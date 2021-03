Castingshow : Thomas Gottschalk feiert „DSDS“-Premiere

Show-Titanen halten zusammen: Thomas Gottschalk ersetzt erstmals Dieter Bohlen bei „DSDS“. Der krankgeschriebene Ex-Jurychef meldet sich fast zeitgleich per Instagram - und wirkt dabei recht fit.

Duisburg | Vom meckernden Pop-Titan zum gut gelaunten Show-Dino: Thomas Gottschalk hat erstmals Dieter Bohlen als Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) ersetzt. Modisch gewohnt schick, im dunkeltürkisen Samtmantel, begrüßte Gottschalk am Samstag in alter „Wetten, dass..?“-Manier die RTL-Zuschauer. „Live-Fernsehen am Samstagabend - das ist doch wi...

