Multifunktionsmaschine : Thermomix-Hype flaut ab

Konsumforscher prophezeien wachsenden Markt. Teekocher für 599 Euro

von Claudia Scholz

22. Mai 2018, 20:45 Uhr

Was sein Selbstbewusstsein angeht, steht das Wuppertaler Familienunternehmen Vorwerk dem Technologie-Konzern Apple in nichts nach. In Interviews spricht Gesellschafter Reiner Strecker gar vom „Wupper Valley“ in Anlehnung an den Sitz des amerikanischen Technologie-Konzerns im Silicon Valley. Neue Produkte werden regelmäßig als „Weltneuheiten“ angepriesen. Und der Hauptumsatzbringer Thermomix hat wie das iPhone eine eingeschworene Fan-Gemeinde.

Doch der Wirbel, den die Einführung des Thermomix TM 5 mit Touchscreen und elektronischer Kochanleitung im Jahr 2014 auslöste, scheint einen Dämpfer bekommen zu haben. Vor allem das Verlangen der Deutschen nach der Multifunktionsmaschine, die dämpft, Teig knetet und sogar Zutaten bestellt, ist abgeflaut. Im wichtigsten Markt Deutschland sank der Umsatz 2017 um 22,1 Prozent. Weltweit ging der Thermomix-Umsatz um 12,9 Prozent auf rund 1,1 Milliarden Euro zurück.

Ein Grund dürfte auch der Rückgang des Vertreterheers sein. Im vergangenen Jahr bewarben das Küchengerät nur noch 14 000 selbstständige Kundenberater in Deutschland. 2016 waren es noch 2000 Freiberufler mehr gewesen, die auf Kochpartys neue Käufer gewannen. Über 80 Prozent der Vertreter sind Frauen, viele von ihnen machen den Job, weil sie sich damit ihren ersten eigenen Thermomix verdienen wollen. Als das einige von ihnen geschafft hatten, seien sie wieder ausgestiegen, so eine Erklärung des Unternehmens für den Rückgang bei den Vertretern. Vor allem sei nach dem Boom der vergangenen Jahre mit zweistelligem Wachstum eine Sättigung eingetreten. Im vergangenen Jahr wurden 300 000 Geräte in Deutschland verkauft, weltweit waren es mehr als eine Million. Schon 1,5 Millionen der Maschinen sollen in deutschen Haushalten stehen – und das bei einem Preis von 1199 Euro. Der Thermomix sei weiterhin mit großem Abstand Marktführer im Markt für kochende Küchenmaschinen.

Die diversen Thermomix-Kopien der Discounter, die mitunter 900 Euro weniger kosten, ändern zwar am Kultstatus der Originalmarke wenig, lösen gleichwohl ebenfalls regelmäßige Kaufhysterien aus.

Der Konsumforscher Kai-Uwe Hellmann ist sich sicher, dass der Hype um intelligente Küchenmaschinen anhalten wird. „Diese Geräte kompensieren die zunehmende Inkompetenz der jüngeren Paare und generell der Frauen beim Kochen, das vom Elternhaus kaum noch vermittelt wird. Wir werden in der Küche zukünftig nicht mehr viel mehr tun als Befehle an unsere Geräte äußern“, sagt der Soziologe von der TU Berlin. Dass Hypes auch längerfristig sein können, habe die Entwicklung beim iPhone gezeigt. Jedoch müssen Firmen wie Apple und Vorwerk in regelmäßigen Abständen Innovationen auf den Markt werfen, um Absatz und Marktanteile zu sichern.

Ein digitaler Teekocher namens „Temial“ soll nun zum Hoffnungsträger des Wuppertaler Unternehmens werden, das auch einen Umsatzeinbruch bei seinem Kultstaubsauger Kobold verschmerzen musste und dringend einen neuen Kassenschlager braucht. Ob es das 599 Euro teure Gerät werden wird, das per App steuerbar ist und den Nutzer morgens mit frisch gebrühtem Tee weckt? Vorwerk dürfte dabei auch auf den chinesischen Markt schielen.