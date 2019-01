Neu im Kino : „The Favourite“: So gut ist der Top-Oscar-Anwärter

Mit zehn Oscar-Nominierungen startet Lanthimos‘ „The Favourite“ ins Kino. Recht so! Er hat jedes Lob verdient.

von Daniel Benedict

23. Januar 2019, 16:09 Uhr

Berlin | Yorgos Lanthimos‘ Kostümfilm „The Favourite“ geht als Top-Kandidat in die Oscar-Nacht. Genau wie Cuaróns „Roma“ ist er für zehn Academy Awards nominiert; wie diesem fehlt ihm für die „Big Five“, die fünf Hauptkategorien, nur eins – der männliche Star: Am englischen Königshof des frühen 18. Jahrhunderts spielen Männer nur Nebenrollen.











Drei Frauen wollen Macht

Stattdessen ringen drei Frauen die Macht: Im Zentrum steht die körperlich und mental labile Queen Anne (Olivia Colman). De facto führt nicht aber sie die Regierungsgeschäfte, sondern Sarah Churchill, die Herzogin von Marlborough, die ihre Königin politisch und auch sexuell dominiert. Das machtpolitische Provisorium gerät mit der Ankunft von Abigail (Emma Stone) ins Wanken: Sarahs Cousine kommt, sozial abgestürzt, als Dienstmagd an den Hof – um sich in der Hierarchie systematisch hochzuarbeiten.

Die einzige, die eine politische Agenda verfolgt ist Sarah (Rachel Weisz), eine Strategin mit Lust an der Provokation. Abigail, zu jedem Bündnis bereit, rettet vor allem die eigene Haut. Dazwischen steht als gekröntes Riesenbaby die Queen, hinter Wandteppichen von der Realität abgeschirmt, launisch, gefräßig, beeinflussbar – und mit einer Machtfülle ausgestattet, die Günstlinge über Nacht zu Verbannten macht. Gemeinsam liefern die drei sich einen Krieg gegenseitiger Manipulationen, dessen Boshaftigkeit einem wohlige Schauer über den Rücken jagt.

Kaninchen statt Kinder

Besonders schön: Die Figuren werden dabei nie zu Typen stilisiert; hinter jedem ihrer Schritte stehen Nöte und Notwendigkeiten. Abigail hat – als Kind vom Vater beim Spiel verjubelt – schon eine Zwangsehe hinter sich. Sarah muss ein Land regieren. Die Queen ist eine gequälte Seele, die sich als Ersatz für ihre totgeborenen Kinder einen Kaninchen-Zoo hält. Die grausame Lebenserfahrung spiegelt sich übrigens in einer hochvulgären Sprache wider. Hier sprechen Frauen, für die Machtausübung und Vergewaltigung zwei Seiten derselben Medaille sind, und das im Wortsinn.

Wie in den gespenstischen Szenen, in denen die Queen ihre Kaninchen bemuttert, setzt Lanthimos sich auch sonst über historische Wahrscheinlichkeiten hinweg – zugunsten starker, fast surrealer Bilder. Mal artet ein Menuett in Tanzschritte aus, die eher nach „Saturday Night Fever“ aussehen, mal bewerfen Höflinge einen halbnackten Dicken zum Vergnügen mit Blutorangen. Die verschwenderische Pracht ist einem schlammigen Morast abgetrotzt – in den hier alles jederzeit zurückstürzen kann. Selbst Sarah, die mächtigste Frau im Staate, findet sich nach einer Intrige im Bordell wieder.

Alles kippelt in Lanthimos‘ Hochrisiko-Welt

Der Film beschreibt eine Hochrisiko-Gesellschaft, in der für jeden alles auf dem Spiel steht. Das prägt auch die ebenfalls Oscar-nominierte Bildsprache: Wiederholt verwendet Lanthimos ein Fischaugen-Objektiv, das der Szenerie eine extreme Künstlichkeit verleiht und sie im Schwenk bewusst kippen lässt – womit der Hof genauso instabil erscheint wie seine Herrscherin, die heute für Frieden und morgen für Krieg votiert. „The Favourite“ erschafft eine rauschhafte Kunstwelt, in der alles übersteigert erscheint – bis es einem bewusst wird: Gerade die grellsten Momente stehen emblematisch für die Gegenwart. Wenn die Königin die feinsten Törtchen verschlingt, nur um sie zu erbrechen, scheint auch unser Umgang mit Ressourcen darin auf. Und wenn der Film die parallelen Machtstrukturen analysiert, die um eine unberechenbare Narzisstin entstehen, dann weist er selbstverständlich geradewegs ins Weiße Haus.

„The Favourite“. USA 2018. R: Yorgos Lanthimos, D: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz. 119 Minuten. FSK ab 12 Jahren.

