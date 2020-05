Seit Freitag unter Quarantäne : Testergebnisse für Besatzung von Tui-Schiff erwartet

Die «Mein Schiff 3» von Tui Cruises muss wegen eines positiven Corona-Falles komplett getestet werden. Der nur mit Beschäftigten besetzte Kreuzfahrtriese liegt noch in Cuxhaven - und wartet auf die Ergebnisse.

von dpa

04. Mai 2020, 09:45 Uhr

Nach einem bestätigten Corona-Fall auf dem in Cuxhaven liegenden Kreuzfahrtschiff «Mein Schiff 3» werden die Testergebnisse für die gesamte Besatzung erwartet.

Diese sollten nach Angaben von Tui Cruises frühestens am Montagabend vorliegen. Dem infizierten Besatzungsmitglied geht es auf der Isolierstation des Helios-Klinikums Cuxhaven weiterhin gut mit nur milden Symptomen, wie eine Reederei-Sprecherin am Montag sagte.

Das Schiff, das derzeit als eine Art Sammeltransporter für knapp 3000 Beschäftigte eingesetzt wird, war am Freitag unter Quarantäne gestellt worden. 15 Mitarbeiter hatten sich laut Unternehmensangaben nach dem Anlaufen in Cuxhaven mit «leichten grippeähnlichen Symptomen» an das Bordhospital gewandt. Das Gesundheitsamt und der hafenärztliche Dienst des Kreises Cuxhaven ordneten daraufhin Corona-Tests an - dabei zeigte sich das eine positive Resultat.

Die große Herausforderung ist es, die Besatzungsmitglieder aus vielen verschiedenen Ländern von Bord und dann nach Hause zu bekommen, wie die Konzernsprecherin sagte. Die Einreisebeschränkungen vieler Heimatländer seien eine große Hürde. Es werde weiter an einer Lösung gearbeitet.