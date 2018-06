"Mein Name ist Somebody" : Terence Hill auf Deutschland-Tour: Karten, Termine, Vorverkauf

Terence Hill kommt nach Deutschland: Bei einer Kinotour stellt er seinen Film "Mein Name ist Somebody" vor.

von Daniel Benedict

06. Juni 2018, 11:30 Uhr

Im August stellt Terence Hill seinen neuen Film "Mein Name ist Somebody - Zwei Fäuste kehren zurück" auf einer Deutschland-Tour vor. Wann geht's los? Wovon handelt der Film? Und wo kriegt man Tickets? (Trauer um um den großen Dicken: Bud Spencers beste Filme)

Wovon handelt "Mein Name ist Somebody"?

Als Regisseur und Hauptdarsteller erzählt der 79-jährige Terence Hill vom Aussteiger Thomas, der die Einsamkeit der Wüste sucht - dort allerdings eine von Verbrechern gepeinigte Frau findet. Thomas wird zum Retter, und ab sofort weicht Lucia (Veronica Bitto) nicht mehr von seiner Seite. Der deutsche Verleih nennt das Roadmovie "Mein Name ist Somebody - Zwei Fäuste kehren zurück" - und lockt damit die alten Fans von Bud Spencer und Terence Hill. Mit dem Hill-Klassiker "Mein Name ist Nobody" (1973) hat der Film aber genauso wenig zu tun wie mit der Western-Komödie "Vier Fäuste für ein Halleluja" (1971). Im Original heißt er "My Name is Thomas". (Serie im BR: Terence Hills als Bergpolizist)

Wann kommt Terence Hill in welche Kinos?

An diesen acht Terminen kann man Terence Hill live erleben:

Dresden, Montag, 20. August , Filmnächte am Elbufer (ausverkauft),

Berlin, Dienstag, 21. August, Zoo Palast ,

Hamburg, Mittwoch, 22. August, Cinemaxx Hamburg-Dammtor,

Bochum, Donnerstag, 23. August, UCI Kinowelt Ruhrpark

Worms, Freitag, 24. August, Open Air Worms,

Sulzbach, Samstag, 25. August, Kinopolis Main-Taurus,

Nürnberg, Sonntag, 26.August, Cinecitta,

München Sonntag, 26. August, Mathäser Filmpalast.

Karten für die Vorführungen in Anwesenheit von Terence Hill können hier gebucht werden. "Mein Name ist Somebody - Zwei Fäuste kehren zurück" wird außerdem bundesweit als Event-Programmierung am 23. und am 26. August 2018 zu sehen sein. Karten gibt es erst Ende Juni.