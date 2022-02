Panorama : Teile von NRW: Sturm und Gewitter sorgen für Polizeieinsätze

In Teilen von Nordrhein-Westfalen mussten in der Nacht zum Mittwoch Polizei und Feuerwehr wegen Sturm und Unwetter ausrücken. Größere Gefahrenlagen blieben aber aus, wie die Leitstellen am Morgen mitteilten. Über der Autobahn A2 zog bei Gütersloh eine Gewitterzelle hinweg, wie ein Polizeisprecher in Bielefeld sagte. Aufgrund von Schnee und Hagel kam es demnach in einem kurzen Zeitraum zu fünf Unfällen. Die Autos seien auf der Fahrbahn gerutscht, teils in Leitplanken gefahren. Drei Fahrzeuge mussten demnach abgeschleppt werden. Verletzte gab es aber nicht.

Auf der Bundesstraße B55 drohte ein Baum zwischen Meschede (Hochsauerlandkreis) und Warstein (Kreis Soest) auf die Fahrbahn zu stürzen. Die Feuerwehr musste mit einer Drehleiter anrücken, um Teile des Baumes abzusägen, wie ein Sprecher in Meschede sagte. Die Bundesstraße wurde demnach für etwa zwei Stunden gesperrt. Auch im Raum Detmold habe es laut ei...

