Mehrere Ausbrüche : Tausende fliehen vor Vulkanen in Südostasien

Gleich mehrere Vulkane halten derzeit viele Tausend Menschen in Südostasien in Atem. Auf der indonesischen Urlaubsinsel Bali spuckte der Vulkan Agung am Montag Aschewolken in bis zu 2,5 Kilometer Höhe.