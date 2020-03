Hörartikel : „tausend tele tips“ vor 60 Jahren: Als der Minol-Pirol ins Fernsehen kam

Vor 60 Jahren eroberte Werbung mit „tausend tele tips“ für Werktätige das DDR-Fernsehen. Wie Badusan, Mux und ein Fischkoch die Bevölkerung beeinflussten

von Michael Ossenkopp

10. März 2020, 12:50 Uhr

Vor 60 Jahren, am 9. März 1960, begann auch auf den ostdeutschen TV-Schirmen eine neue Ära. Der Deutsche Fernsehfunk (DFF) zeigte mit „Tinas Tele-Tips“ – kurz darauf in „tausend tele tips“ („ttt“) umbenannt – erstmals Werbung. Zunächst ging sie nur montags, dann zwei- bis dreimal und schließlich sechsmal wöchentlich auf Sendung.

„Fernsehwerbung rückte als absatzpolitisches Moment in das Blickfeld der Industrie und des Handels und wurde als Bestandteil der Wirtschaftspolitik anerkannt“, schreibt Simone Tippach-Schneider in ihrem 2004 erschienenen Buch „Tausend Tele-Tips. Das Werbefernsehen in der DDR, 1959 bis 1976“. Neben der direkten Produktwerbung standen bei „ttt“ auch verschiedene Anlässe wie Weihnachten, ganze Warengruppen oder Handelseinrichtungen im Mittelpunkt. Später gab es in den Spots im Vorabendprogramm meist kurze Trickfilm-Einspieler. Bekannteste Figur war der „Minol-Pirol“, der Vogel erteilte Autofahrern im Namen der DDR-Benzinmarke Ratschläge („Stets dienstbereit zu Ihrem Wohl, ist immer der Minol-Pirol“).

Baden mit „Badusan“, Insektenbekämpfung mit „Mux“ oder die eigens in der der DDR erfundene Nähwirktechnik von „Meister Malimo“ waren über Jahre erfolgreiche Produkte, die auch im Fernsehen beworben wurden. Das volkseigene Rührgerät „RG 28“ aus dem VEB Elektrogerätewerk Suhl, Betrieb Zella-Mehlis, wurde 18 Millionen Mal verkauft – Neupreis 98 Mark.

Das Werbefernsehen war auch als „Schaufenster“ konzipiert, um die eigenen Leistungen darzustellen. Von Abschottung und Abgrenzung gegenüber dem Westen konnte anfangs keine Rede sein. Auch im Osten waren attraktive, lachende junge Frauen häufiges Motiv der Werbefilme, während der Staat das Bild der selbstbewussten und modernen Frau propagierte, die ebenso im Beruf ihren Mann stand und quasi nebenbei Haushalt und Familie mühelos managte.

Der Startschuss für das Werbefernsehen in der DDR war schon auf dem 5. Parteitag der SED im Juli 1958 gefallen, ebenso sollte das Wirtschaftsleben mit der neuen Zauberformel „NÖSPL“ (Neues ökonomisches System der Planung und Leitung) reformiert und modernisiert werden. Unter dem Motto „Tausend kleine Dinge“ waren alle Betriebe aufgefordert, verstärkt auch Güter des täglichen Bedarfs zu produzieren. Nachdem 1959 unter dem Titel „Notizen für den Einkauf“ Versuchssendungen in unregelmäßiger Folge angelaufen waren, startete das DFF 1960 die erste regelmäßige Werbesendung „ttt“. Zeitpunkt und Name blieben nicht dem Zufall überlassen, denn der wirtschaftliche Aufschwung gestaltete sich schwieriger und langsamer als erwartet, der Unmut in der Bevölkerung wuchs.

Der erste TV-Reklamespot überhaupt wurde bereits am 1. Juli 1941 in den USA ausgestrahlt. Die zur NBC gehörige Station WNBT (jetzt: WNBC) zeigte eine Werbung für die Uhrenfirma „Bulova“. In der bundesdeutschen ARD hatte die neue Werbe-Ära am 3. November 1956 begonnen. In einem vom bayerischen Rundfunk gezeigten Spot warben die Volksschauspieler Liesl Karlstadt und Beppo Brem für Persil. Dabei gerieten der tollpatschige Xaver und seine penible Gattin Lieserl über einen Fleck in einen Ehestreit.

Der stetige Bedeutungszuwachs des Fernsehens machte es auch für Propagandazwecke der SED und für die Interessendarstellung verschiedener Institutionen interessant. Das „Neue Deutschland“ schrieb 1959, die Kapitalisten in Westdeutschland hätten mit Hilfe des Werbefernsehens die „Illusion vom Wirtschaftswunder geschaffen, während wir freiwillig unser Licht unter den Scheffel stellen“. Von Henry Ford stammte der Ausspruch, dass die Hälfte des Geldes, das er für Werbung ausgebe, herausgeschmissen sei – er wisse nur nicht genau, welche Hälfte.

Dabei verfolgte die Werbung in der DDR ganz andere Ziele als beim Klassenfeind aus dem Westen. Meist ging es darum, das Kaufverhalten der Bevölkerung zu steuern oder pädagogisch auf sie einzuwirken. Fehlte es an Fleisch, wurden die Vorzüge von Eiergerichten gepriesen: „Nimm ein Ei mehr!“ Die bekannteste Werbesendung war „Fisch auf jeden Tisch“, präsentiert von Rudolph Kroboth. Die Rezeptvorschläge des Fischkochs sorgten stets für reißenden Absatz. Als 1972 die Fischereirechte in fremden Meeren mit harten Devisen bezahlt werden mussten, gab es fast nur noch Fisch aus heimischen Gewässern; der Absatz lief auch ohne Werbung.

Eigentlich hatte in der DDR die 1945 gegründete Deutsche Werbe- und Anzeigengesellschaft (Dewag) das Werbemonopol. Der Parteibetrieb stellte Filmplakate, Dias für die Filmtheaterwerbung und Werbebroschüren für den Export her. Die Produktion der Fernsehreklame übernahm hingegen der DFF selbst, für die Produktionskosten mussten die werbenden Betriebe aufkommen. Die Ausstrahlung von Spots an Wochentagen kostete 9000 Mark, an Sonnabenden bis zu 12 000 Mark, Sonntage waren werbefrei. So entwickelte sich der Bereich rasch zu einer lukrativen Einnahmequelle. „ttt zum Wochenende“ wurde sogar moderiert, das gemischte Programm zeigte neben Werbung auch Filme mit gesellschaftlichen Anliegen und stellte kulturelle Höhepunkte und Ausflugsziele vor.

Toni Knorr war eine der ersten Werbeikonen der DDR, ihre Model-Karriere begann schon mit 21 in Leipzig. Auf den Laufstegen zeigte sie die neuesten Kreationen der DDR-Modebranche, daneben warb sie für bekannte Produkte wie Florena Creme, Halberstädter Würstchen und Vita Cola und war auch im Fernsehen präsent. Michael Golm, der im DFF das Gesicht der Nudossi-Nusscreme („Ost-Nutella“) war, erinnert sich: „Es gab kein Honorar, ich durfte nur die Schnitte essen. Mehr war da nicht.“

„Auch im DDR-Fernsehen wurde für ein lustvolles Leben, für ein positives Lebensgefühl geworben“, meint Tippach-Schneider. Doch der propagierte sozialistische Gemütszustand war längst nicht mehr glaubwürdig. „Das Werbefernsehen der DDR wollte sich von der Werbung im Westfernsehen abgrenzen und entsprechende Gegenbilder liefern“, stellt die Autorin fest. Die Umsetzung sei jedoch vor allem zu Beginn „von Zufällen, Improvisationen und Aktionismus gekennzeichnet“ gewesen.

Werbung im DDR-Sozialismus – auf Dauer konnte das nicht gut gehen. Werbung für Produkte, die es nicht zu kaufen gab, machte die Zuschauer nur auf knappe Güter aufmerksam. Dieser Widerspruch leuchtete auch der Partei- und Staatsführung ein. Bereits seit 1970 wurden Werbebudgets gekürzt, seit 1975 war das Werbefernsehen nur noch für einzelne Bereiche wie Gesundheitserziehung, Versicherungsschutz oder Lotterien erlaubt. Die letzte Sendung „tausend tele tips“ ging am 15. Februar 1976 über den Sender. In 16 Jahren hatte die „Hauptabteilung Werbefernsehen“ des DFF rund 5 500 Werbefilme produziert.